В Петербурге началась Неделя чистоты

Работы выполнят до 22 апреля.

В Петербурге стартовала Неделя чистоты. Северная столица начала подготовку к лету. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

В городе планируют отмыть 5 тыс. фасадов нежилых зданий государственной власти города и их подведомственных учреждений. Кроме того, в рамках акции жители очистят и помоют территории дворов в более чем 1900 кварталах. Работы выполнят до 22 апреля.

Владельцам частных зданий, объектов и территорий тоже предстоит позаботиться о своем имуществе и привести его в порядок после зимы. Инспекторы ГАТИ тщательно проверят выполнение каждой задачи, чтобы Санкт-Петербург вошел в лето чистым и красивым. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что контроль за состоянием фасадов нежилых зданий обсудили в Петербурге.

Фото: Piter.tv