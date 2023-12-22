Контроль за состоянием фасадов нежилых зданий обсудили в Петербурге

Руководитель отметил эффективную работу по контролю за состоянием зданий.

Доля нежилых зданий без нарушений на фасадах в Петербурге уменьшилась практически в два раза за последние пять лет (с 35% в 2018 году до 68% в 2023 году). Такие данные были озвучены на заседании профильной комиссии, проведённой вице-губернатором Евгением Разумишкиным.

Руководитель отметил эффективную работу по контролю за состоянием зданий. По его словам, профилактические мероприятия, проводимые Городской административной технадзорной инспекцией (ГАТИ), побуждают владельцев зданий относиться к своему имуществу с ответственностью. В этом году традиционная "Неделя" чистоты пройдет с 8 по 15 апреля. Владельцам нежилых зданий в этот период необходимо привести свое имущество в порядок после зимы.

Кроме того, с 1 по 22 апреля в информационной системе "Объекты городской среды" будут назначены задачи органам власти города и их структурам по очистке фасадов. Всего необходимо привести в порядок 4754 нежилых здания. Евгений Разумишкин подчеркнул, что поддержание фасадов в надлежащем состоянии является важным аспектом формирования облика города и сохранения его исторического наследия.

Ранее мы сообщили о том, что за год 50 км труб заменили в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / Жилищный комитет Санкт-Петербурга