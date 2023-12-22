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За год 50 км труб заменили в Петербурге
Сегодня, 8:15
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За год 50 км труб заменили в Петербурге

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Руководитель подчеркнул, что модернизация является необходимостью для обеспечения нормального функционирования системы водоснабжения.  

Петербург активно проводит работы по замене старых водопроводных труб на новые. Первый заместитель генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Максим Лукьянчук рассказал о программе замены водопроводных сетей.

Руководитель подчеркнул, что модернизация является необходимостью для обеспечения нормального функционирования системы водоснабжения.  

В течение 2023 года было заменено более 50 км труб, а в текущем году планируется реконструировать около 60 км сетей. Это достаточно для поддержания работоспособности системы водоснабжения.

Ранее мы сообщили о том, что стали известны районы Петербурга с самой засоренной канализацией.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, трубы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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