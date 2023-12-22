За год 50 км труб заменили в Петербурге

Руководитель подчеркнул, что модернизация является необходимостью для обеспечения нормального функционирования системы водоснабжения.

Петербург активно проводит работы по замене старых водопроводных труб на новые. Первый заместитель генерального директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" Максим Лукьянчук рассказал о программе замены водопроводных сетей.

Руководитель подчеркнул, что модернизация является необходимостью для обеспечения нормального функционирования системы водоснабжения.

В течение 2023 года было заменено более 50 км труб, а в текущем году планируется реконструировать около 60 км сетей. Это достаточно для поддержания работоспособности системы водоснабжения.

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Фото: Piter.TV