Стали известны районы Петербурга с самой засоренной канализацией

Самыми культурными оказались Колпинский (7%), Курортный (13%) и Кронштадтский (20%) районы.

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 19 марта составили рейтинг районов Петербурга по засорам канализации, возникшим после сброса бытового мусора и посторонних предметов.

Самыми культурными оказались Колпинский (7%), Курортный (13%) и Кронштадтский (20%) районы. Антилидерами стали Центральный, Петроградский и Адмиралтейский районы, что связано, в том числе, с большим количеством мест общепита. Неправильная утилизация отходов приводит к засорам, заиливанию канализационных сетей и, как следствие, возникновению неприятного запаха.

Сброс нерастворимого мусора в систему канализации может вызвать подтопления подвальных и придомовых территорий, вытекание сточных вод на улицы, неприятные запахи. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

В организации напомнили, что в унитаз можно смывать только водорастворимую туалетную бумагу.

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Фото: Piter.TV