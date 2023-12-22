Где в Петербурге и Ленобласти можно встретить нерп, нуждающихся в помощи

Большая часть льда, на котором могли находиться самки с детенышами, разрушена из-за сильных порывов ветра и потепления. При этом еще не все потомство окрепло и готово к самостоятельной жизни.

В пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 18 марта рассказали, в каких районах Петербурга и Ленобласти можно встретить детенышей нерп, нуждающихся в помощи.

Большая часть льда, на котором могли находиться самки с детенышами, разрушена из-за сильных порывов ветра и потепления. При этом еще не все потомство окрепло и готово к самостоятельной жизни. Малыши, оторвавшиеся от своих матерей преждевременно, часто не могут выжить без помощи специалистов.

Отмечается, что высока вероятность встретить ластоногих в ближайшее время на южном и юго-западном берегах Ладожского озера. На территории Финского залива нерпы могут обитать на морской южной части дамбы, в Ломоносовском, Выборгском и Курортном районах, Сосновом Бору.

Принять решение о дальнейшей судьбе щенка и оказать квалифицированную помощь могут только специалисты. Не приближайтесь к животному и не выдавайте своего присутствия, просто позвоните по телефону "горячей" линии Фонда друзей балтийской нерпы: 699-23-99. Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Ранее на Piter.TV: найденную у Ладожского озера новорожденную нерпу успокаивают при помощи мягкой игрушки.

Фото: пресс-служба Фонда друзей балтийской нерпы