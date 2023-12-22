Найденную у Ладожского озера новорождённую нерпу успокаивают при помощи мягкой игрушки

Игрушечный тюлень выступает в роли искусственной матери для малышки.

Маленькая нерпа, попавшая в реабилитационный центр морских млекопитающих в Репино, успокаивается и засыпает с помощью игрушечного тюленя, который выступает в роли искусственной матери. По мнению специалистов, игрушка помогает нерпёнку чувствовать себя спокойнее. Об этом пишет "Петербургский дневник" со сслыкой на Telegram-канал Фонда друзей балтийской нерпы.

На опубликованном видео заметно, как маленькая нерпа уткнулась лицом в мягкий живот игрушки.

Напомним, что новорождённую нерпу-детеныша нашли в коробке сотрудники прибрежного кафе в поселке Ладожское озеро. Предположительно, рыбак принёс её с льда и оставил на пороге заведения. Нерпа весит всего 3 кг, в то время как вес обычных ладожских нерп при рождении составляет 4,5 г. У нее пока нет зубов, и пуповина свежая. Воспитание таких малышей - это большая и сложная работа.

Ранее мы сообщили о том, что нерпа Шлиссик радуется наступлению весны.

Видео: Telegram / Nerpa SPb