Более 8 сантиметров снега выпало в Петербурге на прошлой неделе

В конце недели температура воздуха опустилась до -4 градусов и ниже.

На прошлой неделе в Петербурге выпало 8 сантиметров снега. Сугробы продержались почти 24 часа. Об этом сообщили в пресс-службе комблага.

В конце недели температура воздуха опустилась до -4 градусов и ниже. Дорожные службы работали в режиме повышенной готовности.

В воскресенье снег начал таять. Специалисты прочистили 6,6 тыс. патрубков, чтобы вода свободно уходила в ливневые стоки. Сейчас дорожники и озеленители вернулись к весенним работам после снегопада. Они моют улицы и высаживают растения. В городе на Неве приводят в порядок скамейки, обновляют газоны. В понедельник дороги чистят 686 машин и 911 дворников.

Ранее мы писали, что в связи с проведением реконструкции Колпинского шоссе появились временные остановки.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Петербурга