В связи с проведением реконструкции Колпинского шоссе появились временные остановки

Подрядчик планирует завершить работы 30 июня 2024 года.

Сегодня, 22 апреля, началась реконструкция Колпинского шоссе. В связи с этим закрыли движение на перекрестке Фидерной улицы и улицы Танкистов. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

Трассы 16 автобусных маршрутов были изменены. Речь идет об автобусах №№ 192, 196, 324, 325, 326, 330, 335А, 336, 337, 337А, 364, 367, 368, 374, 386, 396А. В городе ввели новые временные остановки: "Улица Танкистов, 12", "Улица Братьев Радченко, 14", "Улица Братьев Радченко, угол проспекта Ленина".

Подрядчик планирует завершить работы 30 июня 2024 года. Это предварительная дата окончания ремонта.

Ранее мы рассказывали, что в Шушарах закрывается движение по Пушкинской и Витебскому.

Фото: Piter.tv