В Шушарах закрывается движение по Пушкинской и Витебскому

Водителей призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

В Пушкинском районе пройдут работы по реконструкции дороги. В связи с этим в Шушарах закроют проезд по Пушкинской улице от Новгородского проспекта до Валдайской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Ограничения на Пушкинской будут действовать с 22 апреля по 31 мая. Кроме того, с 22 апреля по 25 мая ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту в поселке Шушары от железнодорожной станции "Шушары" до Пушкинской улицы.

Напомним, что в Выборгском районе введут ограничения на дорогах 23 апреля. В Приморском районе перекроют проезд на трех улицах с 21 апреля.

Ранее мы писали, что в этом году по новым дорогам на намывных территориях Васильевского острова запустят рабочее движение.

Фото: Piter.tv