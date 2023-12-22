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В Шушарах закрывается движение по Пушкинской и Витебскому
Сегодня, 13:20
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В Шушарах закрывается движение по Пушкинской и Витебскому

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Водителей призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

В Пушкинском районе пройдут работы по реконструкции дороги. В связи с этим в Шушарах закроют проезд по Пушкинской улице от Новгородского проспекта до Валдайской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Ограничения на Пушкинской будут действовать с  22 апреля по 31 мая. Кроме того, с 22 апреля по 25 мая ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту в поселке Шушары от железнодорожной станции "Шушары" до Пушкинской улицы.

Напомним, что в Выборгском районе введут ограничения на дорогах 23 апреля.  В Приморском районе перекроют проезд на трех улицах с 21 апреля.

Ранее мы писали, что в этом году по новым дорогам на намывных территориях Васильевского острова запустят рабочее движение.

Фото: Piter.tv

Теги: витебская улица, гати, пушкинская улица, транспорт, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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