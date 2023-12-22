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В Петербурге 13 апреля обещают туман
Сегодня, 15:39
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В Петербурге 13 апреля обещают туман

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Плохая видимость будет ночью и утром.

Жителей Петербурга предупредили о непогоде. В субботу, 13 апреля, в Северной столице ожидается туман. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 13 апреля ночью и утром в Санкт-Петербурге местами ожидается туман.

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Ранее мы писали, что в субботу в городе на Неве ожидается ясная погода. Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше нормы. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -1...-2 градусов. Но утром воздух снова прогреется.

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Фото: Pxhere

Теги: мчс, петербург, погода, туман
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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