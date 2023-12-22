  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплые выходные
Сегодня, 9:49
137
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов пообещал петербуржцам теплые выходные

0 0

В субботу обещают солнечную погоду.

Синоптик Александр Колесов рассказал жителям Северной столицы о погоде на выходных. В конце недели жители города могут рассчитывать на солнце. Об этом специалист сообщил в своем tg-канале.

В субботу в городе на Неве ожидается ясная погода. Температура воздуха будет на 4-5 градусов выше нормы. Днем столбики термометров покажут +10...+15 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -1...-2 градусов. Но утром воздух снова прогреется. В последний день недели погоду испортят тучи, возможны осадки.  

Из двух выходных дней более хорошая суббота, так и осадков не ожидается, и ветер совсем ослабеет, даже на солнышко надо рассчитывать. А в воскресенье больше облачности, больше  дождя, да и ветер хотя и южный, но чуть посильнее. 

Александр Колесов, синоптик

Сегодня ночью в Петербурге прошел дождь. Больше всего осадков выпало на севере города – 4-8 мм. В пятницу ожидается прохладный день. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти 12 апреля в большинстве районов пройдёт дождь.

Фото: Unsplash

 

Теги: прогноз погоды на выходные, синоптик колесов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии