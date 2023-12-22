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Колесов рассказал, когда в Петербурге будет светить солнце
Сегодня, 10:24
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Колесов рассказал, когда в Петербурге будет светить солнце

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Синоптик предупредил о ежедневных осадках и серой погоде.

Главный  синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям, когда будет солнечная погода. По словам специалиста, петербуржцам придется подождать. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

В ближайшие дни в городе на Неве будет уныло и тоскливо. Синоптик предупредил о ежедневных осадках и серой погоде. Температура воздуха в течение суток составит от +1 до +5 градусов. Морозов уже не будет. 

Во второй половине недели в Северную столицу придет антициклон, атмосферное давление начнет расти. 

Осадков уже не будет, и к выходным дням можно надеяться на что-то более интересное в погоде. И солнышко должно появиться, и суточный ход температуры будет уже заметнее от ночи ко дню, но погода сохранится всё ещё очень теплая.

Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что Дрозденко поделился к подписчиками кадрами рассвета в Гатчинском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: будет светить солнце, прогноз погоды, синоптик колесов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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