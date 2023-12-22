Колесов рассказал, когда в Петербурге будет светить солнце

Синоптик предупредил о ежедневных осадках и серой погоде.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям, когда будет солнечная погода. По словам специалиста, петербуржцам придется подождать. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

В ближайшие дни в городе на Неве будет уныло и тоскливо. Синоптик предупредил о ежедневных осадках и серой погоде. Температура воздуха в течение суток составит от +1 до +5 градусов. Морозов уже не будет.

Во второй половине недели в Северную столицу придет антициклон, атмосферное давление начнет расти.

Осадков уже не будет, и к выходным дням можно надеяться на что-то более интересное в погоде. И солнышко должно появиться, и суточный ход температуры будет уже заметнее от ночи ко дню, но погода сохранится всё ещё очень теплая. Александр Колесов, синоптик

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Фото: Piter.tv