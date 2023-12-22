Дрозденко поделился к подписчиками кадрами рассвета в Гатчинском районе

Яркое зимнее солнце просветило заснеженные просторы.

В понедельник, 26 февраля, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко решил поделиться впечатляющими снимками восхода солнца в заснеженном Гатчинском районе с подписчиками в Telegram.

На кадрах, попавших в объектив, радует глаз вид полей, покрытых белоснежным покрывалом, а также спящие леса и укутанные снегом ели. Сначала небо обрело всевозможные оттенки красного цвета, а затем над горизонтом восходил золотистый шар. Яркое зимнее солнце просветило заснеженные просторы.

Дрозденко традиционно пожелал всем жителям Ленинградской области радостной и продуктивной недели и солнечного настроения, невзирая на пасмурную погоду.

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградская область продолжит восстановление Старой Ладоги.

Видео: Telegram / Александр ДроZденко