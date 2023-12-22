Ленинградская область продолжит восстановление Старой Ладоги

Экологи создадут маршрут экотропы вдоль крепости и кургана, которые считаются могилой великого Олега.

В Ленинградской области планируется проложить экотропу, которая позволит добраться до могилы великого воина Олега. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Он отметил, что Старая Ладога имеет особое значение в истории России.

Экологи создадут маршрут экотропы вдоль крепости и кургана, которые считаются могилой великого Олега.

Он также добавил, что предусмотрены археологические раскопки и реставрация старинных элементов крепости. Местные власти надеются получить финансовую поддержку от Министерства Культуры для проведения работ.

Ранее мы сообщили о том, что оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко