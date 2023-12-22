Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов

Запрет действует до 1 мая 2024 года.

В Ленобласти ограничили проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг, 8 февраля.

Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами. Жителям ответят на все значимые вопросы.

Ранее мы писали, как распознать БПЛА в воздухе. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятия Ленинградской области планируется формирование специальных подразделений гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о скором запуске этих подразделений и создании мобильных групп по региону, которые будут заниматься уничтожением дронов.

Фото: Правительство Ленобласти