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Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов
Сегодня, 15:26
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Оперативный штаб Ленобласти ограничил проведение митингов

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Запрет действует до 1 мая 2024 года.

В Ленобласти ограничили проведение митингов и иных протестных акций до 1 мая 2024. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг, 8 февраля.

Причиной ограничений стала угроза террористических акций и иных провокаций. Глава Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать встречи вице-губернаторов, заместителей председателя правительства региона и руководителей профильных ведомств с активистами. Жителям ответят на все значимые вопросы.

Ранее мы писали,  как распознать БПЛА в воздухе. В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятия Ленинградской области планируется формирование специальных подразделений гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о скором запуске этих подразделений и создании мобильных групп по региону, которые будут заниматься уничтожением дронов. 

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: ленобласть, митинги, оперштаб ленобласти
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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