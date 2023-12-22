Жителям Ленобласти рассказали, как распознать БПЛА в воздухе

Спасатели предупреждают, что не следует самостоятельно сбивать дрон, так как невозможно предсказать, куда он упадёт.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на предприятия Ленинградской области планируется формирование специальных подразделений гражданской обороны. Губернатор Александр Дрозденко сообщил о скором запуске этих подразделений и создании мобильных групп по региону, которые будут заниматься уничтожением дронов. Об этом напомнил spb.aif.ru со ссылкой на ГКУ "Леноблпожспас".

Представители организации рассказали, как можно без труда распознать опасные объекты. БПЛА летят на высоте не выше 30-50 метров, в то время как самолеты поднимаются на 6-7 км. Скорость дронов более чем в два раза ниже скорости самолета - 45-47 метров в секунду. Кроме того, при приближении БПЛА можно услышать характерный звук, напоминающий звук мопедного двигателя. В отличие от птиц, дроны летят прямолинейно, могут вертикально подниматься и спускаться, в то время как живые существа движутся более хаотично.

Спасатели предупреждают, что не следует самостоятельно сбивать дрон, так как невозможно предсказать, куда он упадёт. Также крайне опасно прикасаться к упавшему беспилотнику или использовать мобильный телефон вблизи него.

Ранее мы сообщили о том, что режим повышенной готовности ввели в портах Ленобласти из-за БПЛА.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)