Режим повышенной готовности ввели в портах Ленобласти из-за БПЛА

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций было поручено привлечь дежурные смены инспекции государственного портового контроля.

Согласно указаниям капитанов портов, опубликованным на сайте администрации морских портов Балтийского моря 2 февраля, территории морских портов Выборг, Высоцк, Приморск и Усть-Луга в Ленинградской области перешли в режим повышенной готовности. Решение принято в связи с увеличением возможности возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера от атак беспилотных летательных аппаратов.

Документы также требуют частичной светомаскировки административных зданий службы капитана на территориях четырех портов. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций было поручено привлечь дежурные смены инспекции государственного портового контроля.

Напомним, что 18 января Минобороны России впервые сообщило о уничтожении беспилотного летательного аппарата над Ленинградской областью. 21 января власти региона ввели режим повышенной готовности на объектах критической инфраструктуры во всех районах. Охране и силовым структурам было приказано уничтожать беспилотные аппараты при их обнаружении на прилегающих территориях.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: ОАО "Компания Усть-Луга"