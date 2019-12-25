Успенский и Никольский храмы в Старой Ладоге ждут реставрации

Федеральный бюджет профинансирует подготовку реставрации храмов в Старой Ладоге.

В Старой Ладоге планируют отреставрировать Успенский и Никольский храмы. Перед началом работ специалисты подготовят проектно-сметную документацию. Об этом сообщил председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой на пресс-конференции ТАСС, передает spb.aif.ru.

Средства на разработку документации выделили из федерального бюджета. При этом часть реставрационных работ планируют финансировать за счет региональных средств.

Оба храма находятся в Старой Ладоге — одном из исторических центров Ленинградской области. Подготовка проектно-сметной документации станет этапом, предшествующим восстановительным работам.

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Фото: Piter.tv