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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о дождях, которые придут в четверг
Сегодня, 9:45
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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о дождях, которые придут в четверг

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Сегодня столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям города, что 25 апреля в Северную столицу вернутся дожди.  Об этом он сообщил в своем tg-канале. 

Циклон смещается опять от Минска на север и выйдет вечером 25 апреля на восток Финского залива. Так что дождь на целый день, но с перерывами. Зато уже без снега, весть снег снова пойдет в Финляндии и Карелии.

Александр Колесов, синоптик

Порывы восточного ветра будут достигать 6-11 м/с. На улице будет прохладно. Воздух начнет прогреваться только после 26 апреля. 

Сегодня днем, 24 апреля, будет тепло, но о весенней погоде пока рано говорить. Столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

Но надо учитывать, что максимальный прогрев воздуха будет во второй половине дня. Сейчас еще много плотной облачности, которая тоже смещается с юга на север. Ветер сегодня слабый, так что мешать тоже не будет.

Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Петербурге 24 апреля прекратятся осадки и выглянет солнце.

Фото: Piter.tv

Теги: дожди, погода, прогноз погоды, синоптик колесов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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