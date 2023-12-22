Синоптик Колесов предупредил петербуржцев о дождях, которые придут в четверг

Сегодня столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал жителям города, что 25 апреля в Северную столицу вернутся дожди. Об этом он сообщил в своем tg-канале.

Циклон смещается опять от Минска на север и выйдет вечером 25 апреля на восток Финского залива. Так что дождь на целый день, но с перерывами. Зато уже без снега, весть снег снова пойдет в Финляндии и Карелии. Александр Колесов, синоптик

Порывы восточного ветра будут достигать 6-11 м/с. На улице будет прохладно. Воздух начнет прогреваться только после 26 апреля.

Сегодня днем, 24 апреля, будет тепло, но о весенней погоде пока рано говорить. Столбики термометров покажут +6...+8 градусов.

Но надо учитывать, что максимальный прогрев воздуха будет во второй половине дня. Сейчас еще много плотной облачности, которая тоже смещается с юга на север. Ветер сегодня слабый, так что мешать тоже не будет. Александр Колесов, синоптик

Ранее мы писали, что в Петербурге 24 апреля прекратятся осадки и выглянет солнце.

Фото: Piter.tv