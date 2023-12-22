В Петербурге 24 апреля прекратятся осадки и выглянет солнце

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов.

В среду, 24 апреля, метеорологические условия в Петербурге сформирует гребень антициклона, вытянувшегося с юго-востока. В зоне его влияния ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом рассказали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +6…+8 градусов, в Ленинградской области +4…+9 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В четверг временами будут идти дожди и +6…+8 градусов.

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Фото: Piter.tv