В Ленобласти 12 апреля в большинстве районов пройдёт дождь

Днём +5...+10, на западе местами до +13 градусов.

Перед выходными в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 12 апреля в регионе пройдёт дождь, днём в большинстве районов небольшой, на востоке местами умеренный дождь. Ветер ночью юго-западный, западный, утром и днём западный, северо-западный 7-12 м/с, утром и днём местами порывы 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +2...+7 градусов, днём +5...+10, на западе местами до +13 градусов. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днём – повышаться.

В Петербурге 12 апреля будет задувать ветер.

Фото: pxhere; МЧС