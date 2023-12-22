В Петербурге 12 апреля будет задувать ветер

Порывы ветра будут достигать 17 м/с.

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий в пятницу, 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Порывы ветра будут достигать 17 м/с, передали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Уже сегодня, 11 апреля, погода в городе изменилась, похолодало. В городе бушует стихия. Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

В Ленобласти 11 апреля ожидаются дожди. Ночью в регионе пройдут кратковременные дожди, местами грозы, во второй половине дня местами, преимущественно на западе, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

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