Алексея Аникина убрали с сайта ГУ МЧС Петербурга после 1 сентября

На странице руководства теперь первым значится Дмитрий Легенький.

Генерал‑лейтенант Алексей Аникин больше не значится начальником петербургского ГУ МЧС на официальном сайте ведомства. В разделе "Руководство" первым указан первый заместитель начальника главного управления Дмитрий Легенький. Информации о том, что он назначен временно исполняющим обязанности, на данный момент не приводится, пишет Фонтанка.

1 сентября ряд телеграм‑каналов и федеральных СМИ сообщили, что президент Владимир Путин освободил Аникина от занимаемой должности. Официального подтверждения этой информации со стороны Кремля или МЧС не публиковалось.

Ранее также стало известно, что Аникин подал документы для участия в предварительном голосовании "Единой России" и претендует на выдвижение кандидатом в депутаты городского парламента по региональной группе № 17 в Кировском районе.

На момент публикации сайт ГУ МЧС по Санкт‑Петербургу не содержал пояснений о кадровых изменениях.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионерка погибла под колесами трамвая №23 в Невском районе Петербурга.

Фото: скриншот с сайта ГУ МЧС по Петербургу