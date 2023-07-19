В Хабаровском крае подтопило 23 населенных пункта

В ГУ МЧС рассказали об оперативной обстановке в регионе по паводку.

Дворы, дачи и дороги подтоплены на территории 23 населенных пунктов Хабаровского края из-за летнего паводка на реках Амур, Уссури и других малых реках. Соответствующими оперативными данными поделились с журналистами представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС России. Специалисты из экстренного ведомства заметили, что отмечают подтопление 464 приусадебных и дачных участков, а также 17 участков внутрипоселковых и 4 участка межпоселковых дорог.

Уточним, что на ежедневном контроле спасателей также находится ликвидация последствий ливней, особенно в южных районах Хабаровского края. В частности, из-за прошедших дождей в районе имени Лазо размыло проезд на дороге поселок "Сидима - поселок Золотой - поселок Сукпай". Из-за разлива малых рек и ручьев вода зашла на шесть дворов в поселениях Сита и Обор. В Вяземском районе по-прежнему сохраняется подтопление на 14 дворах в селе Кукелево.

В населенных пунктах по течению реки Амур ситуация наблюдается относительно стабильная, по данным от ГУ МЧС. Эксперты пояснили, что в поселке Хурба Комсомольского района подтопленных территорий больше нет. Также в селе Болонь фиксируется выход воды на одной дороге.

Спасатели вызволили кошку из квартиры умершей хозяйки на проспекте Ударников.

Фото: Вконтакте / ГУ МЧС России по Хабаровскому краю