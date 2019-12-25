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"Известия" сообщили о падении цен на зерно на юге России
Сегодня, 9:57
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"Известия" сообщили о падении цен на зерно на юге России

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В АККОР рассказали о возможном сокращении посевных площадей из-за дефицита средств у фермеров.

Стоимость зерна в южных регионах России осенью 2026 года снизилась вдвое по сравнению с показателями 2025 года. Таким образом речь идет о пяти тысячах рублей за каждую тонну и ниже. Соответствующие данные привели журналисты из газеты "Известия" со ссылкой на данные, полученные от Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР).

Действительно, можно сказать, что за год цены на зерно на юге России упали вдвое. У нас есть информация, что его предлагают продавать и по 4 тыс. рублей за тонну. Все потому, что рынок стоит и нет продаж.

Ольга Башмачникова, вице-президент АККОР

По словам главы АККОР на территории Ростовской области Алексея Жданова, нехватка денежных средств у местных фермеров ставит под угрозу озимую посевную кампанию. Эксперт  полагает, что из-за этой проблемы посевтные площади в южной части страны могут сократиться на 30 процентов.  Ольга Башмачникова добавила, что сейчас региональные власти прорабатывают меры поддержки профильной отрасли. Тужа могут войти субсидии на гектар и железнодорожные перевозки, а также пролонгацию финансовых обязательств.

Урожайность в Ленобласти превышает 50 центнеров с гектара.

Фото: pxhere.com

Теги: аккор, зерно, регионы, сельское хозяйство
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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