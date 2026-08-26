Самолет МЧС вылетел за пострадавшими при пожаре на Амурском ГХК

Ил-76 доставит пациентов в больницу для дальнейшей помощи.

Российское министерство по экстренным и чрезвычайным ситуациям направило специальный воздушный борт за пострадавшими при пожаре на Амурском газохимическом комплексе (АГХК) на территории Амурской области. Соответствующей информацией с журналистам поделились представители пресс-службы регионального управления ГУ МЧС России. Известно, что специалисты выполнили поручение главы профильного ведомства Александра Куренкова. Самолет Ил-76 забрал для санитарной эвакуации пострадавших после инцидента в Свободном.

Сопровождать пострадавших в полете будут 23 специалиста отряда "Центроспас" МЧС России, Минздрава России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи чрезвычайного ведомства. пресс-служба ГУ МЧС России

В МЧС добавили, что на спецборту находится современное оборудование, а также необходимые медицинские модули, аппараты искусственного дыхания (ИВЛ) и кардиомониторы. Такая технологическая база позволяет сотрудникам оказывать медицинскую помощь пассажирам во время полета.

Напомним, что в результате пожара на АГКХ погибли три человека. Жертвами трагедии стали двое китайских граждан и один россиянин. Кроме этого известно о 146 пострадавших. Госпитализированы в медицинские учреждения города Свободного с травмами различной степени тяжести 24 человека. Оставшиеся 122 пациент получили легкие повреждения, поэтому госпитализация им не потребовалась.

Рейсовый автобус влетел в столб на Светлановском проспекте.

Фото и видео: ГУ МЧС России