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Рейсовый автобус влетел в столб на Светлановском проспекте
Сегодня, 14:24
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Рейсовый автобус влетел в столб на Светлановском проспекте

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Рейсовый автобус протаранил дорожный знак в Калининском районе.

Днём 25 августа на Светлановском проспекте в Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Транспортное средство по неустановленным пока причинам съехало с трассы и врезалось в столб дорожного знака. В результате аварии пострадал один человек — предположительно, пассажир автобуса. Информация о его состоянии уточняется.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и ГИБДД. Движение на участке Светлановского проспекта было частично ограничено. Обстоятельства и точная причина случившегося устанавливаются. Водитель автобуса проходит проверку.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге подскочило число ДТП вопреки общероссийскому тренду.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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