В Петербурге более 100 заведений поддержали бойкот против QR-кодов

В списке уже находятся 84 заведения, еще 9 заведения присоединились накануне.

Петербургский бизнес продолжает сопротивляться решению Смольного о введении QR-кодов. На данный момент бойкот поддерживают почти 100 баров, ресторанов и магазинов – в списке уже находятся 84 заведения, еще 9 заведений (из 22 заявок) присоединились накануне. Об этом на своей странице в Instagram рассказал бизнесмен Александр Коновалов.

Введение ограничительных мер несколько раз откладывали. Изначально они должны были вступить в силу 1 декабря, власти перенесли их на 27 декабря, а затем отодвинули на 2 января. Предприниматели обратились к бизнес-омбудсмену, так как не готовы к новым требованиям. Бизнес попросил Смольный отложить введение QR-кодов до февраля, однако просьбы не были услышаны. Судя по всему, теперь предприниматели не готовы идти на переговоры с городской властью.

Однако массовый бойкот власти все же заметили. На днях прокуратура Петербурга напомнила бизнесу и гражданам о привлечении к административной и уголовной ответственности за нарушение режима QR-кодов и норм постановления № 121.

Напомним, со 2 января вход в магазины и кафе осуществляется только по QR-коду.

Фото: Piter.TV