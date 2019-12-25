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В Петербурге резко снизилось суточное число вакцинированных от COVID-19
Сегодня, 15:04
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В Петербурге резко снизилось суточное число вакцинированных от COVID-19

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За сутки вакцинировались чуть более 6 тысяч человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 26 октября. Согласно документу, за сутки вакцинировались чуть более 6 тысяч человек.

За прошедшие сутки первично привились 3 393 человека, вторично вакцинировались 3 000 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 666 781 человек, 1 857 638 человек полностью завершили цикл вакцинации. 

Ранее Смольный отметил рост спроса на вакцинацию от коронавируса в первый же день после того, как было объявлено об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест. За день более 10 тысяч петербуржцев первично привились от ковида. Чтобы побороть коронавирус, суточное число вакцинированных в Петербурге должно вырасти до 40 тысяч человек, заявил губернатор.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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