В Петербурге резко снизилось суточное число вакцинированных от COVID-19

За сутки вакцинировались чуть более 6 тысяч человек.

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 26 октября. Согласно документу, за сутки вакцинировались чуть более 6 тысяч человек.

За прошедшие сутки первично привились 3 393 человека, вторично вакцинировались 3 000 петербуржцев. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 666 781 человек, 1 857 638 человек полностью завершили цикл вакцинации.

Ранее Смольный отметил рост спроса на вакцинацию от коронавируса в первый же день после того, как было объявлено об обязательном предъявлении QR-кодов для посещения общественных мест. За день более 10 тысяч петербуржцев первично привились от ковида. Чтобы побороть коронавирус, суточное число вакцинированных в Петербурге должно вырасти до 40 тысяч человек, заявил губернатор.

Фото: Piter.TV