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Губернатор Петербурга: нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций от COVID-19 в день
Сегодня, 20:14
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Губернатор Петербурга: нужно делать не 20, а 40 тысяч инъекций от COVID-19 в день

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За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в городе удалось удвоить.

Чтобы побороть коронавирус, суточное число вакцинированных в Петербурге должно вырасти до 40 тысяч человек. Об этом 25 октября в эфире "Радио России" заявил губернатор города Александр Беглов. 

За прошлую неделю суточные показатели вакцинации в нашем городе удалось удвоить. Но для эффективного противодействия эпидемии этого мало. Сегодня нужно делать не 20, а 40 тыс. инъекций в день и продержаться на этом уровне до конца ноября.

Александр Беглов, губернатор Петербурга

За прошедшие сутки первично привились 5 098 человек, вторично вакцинировались 5 953 петербуржца. С начала массовой вакцинации в Петербурге первично привились 1 663 388 человек, 1 800 829 человек полностью завершили цикл вакцинации. В настоящее время в Петербурге работают 174 стационарных и 41 мобильный пунктов вакцинации. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр беглов, вакцинация, коронавирус
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Коронавирус в Петербурге,

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