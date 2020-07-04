"СКА Арена" сменит название перед новым сезоном КХЛ

Клуб переедет в "Ледовый дворец".

Самая большая хоккейная арена страны — "СКА Арена" — будет переименована перед стартом сезона 2025-2026 Континентальной хоккейной лиги. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает "Матч ТВ".

Решение о смене названия связано с тем, что арена станет домашней площадкой для китайского клуба "Куньлунь Ред Старз". Ранее председатель городского комитета по спорту Антон Шантырь заявлял, что планов по переименованию нет: "Будут предложения, будем разбираться. Есть название арены, есть название команды".

Отметим, что СКА в предстоящем сезоне не будет использовать "СКА Арену" для домашних матчей. Клуб переедет в "Ледовый дворец" из-за ремонта станции метро "Парк Победы", который может создать неудобства для болельщиков.

Официальное новое название арены и сроки его введения пока не объявлены. В пресс-службе СКА отказались от комментариев, сославшись на то, что решение находится в компетенции городских властей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Медведев подтвердил, что Жерсон проходит медосмотр для перехода в "Зенит".

Фото: ВКонтакте / Хоккейный клуб СКА