В Ленобласти хотят повысить зарплаты медработникам до 160 тыс. рублей

Кроме того, продолжится развитие программы обеспечения жильём.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о продолжении программы повышения заработных плат для медицинских работников региона. Средний доход медработников планируют довести до 160 тысяч рублей, что вдвое превышает среднюю зарплату по области.

В рамках развития здравоохранения в регионе ежегодно будут строить и реконструировать не менее 20 медицинских учреждений, а на обновление оборудования направят 1,5 миллиарда рублей. Продолжится и программа обеспечения жильем: медикам будут выдавать по 60 квартир ежегодно.

Дрозденко озвучил эти планы во время туристического слета медучреждений в Выборгском районе, где встретился с коллективами больниц, ФАПов и амбулаторий. Напомним, по данным на март, Ленобласть занимает 13-е место в России по уровню зарплат (81,3 тысячи рублей) с годовым приростом в 21,2%.

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Фото: Piter.TV