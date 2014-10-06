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В Ленобласти хотят повысить зарплаты медработникам до 160 тыс. рублей
Сегодня, 12:02
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В Ленобласти хотят повысить зарплаты медработникам до 160 тыс. рублей

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Кроме того, продолжится развитие программы обеспечения жильём.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил о продолжении программы повышения заработных плат для медицинских работников региона. Средний доход медработников планируют довести до 160 тысяч рублей, что вдвое превышает среднюю зарплату по области.

В рамках развития здравоохранения в регионе ежегодно будут строить и реконструировать не менее 20 медицинских учреждений, а на обновление оборудования направят 1,5 миллиарда рублей. Продолжится и программа обеспечения жильем: медикам будут выдавать по 60 квартир ежегодно.

Дрозденко озвучил эти планы во время туристического слета медучреждений в Выборгском районе, где встретился с коллективами больниц, ФАПов и амбулаторий. Напомним, по данным на март, Ленобласть занимает 13-е место в России по уровню зарплат (81,3 тысячи рублей) с годовым приростом в 21,2%.

Ранее Piter.TV сообщал, что Собчак откликнулась на вакансию барыни в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: дрозденко, здравоохранение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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