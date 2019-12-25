Комитет Совфеда одобрил повышение МРОТ и прожиточного минимума

МРОТ и прожиточный минимум предлагается поднять на 8,6%.

Бюджетный комитет Мовета Федерации поддержал закон о федеральном бюджете на предстоящие три года. В том числе речь идет об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

Рассмотреть палата документ планирует 1 декабря. Так, с 2022 года на 8,6% предлагается поднять прожиточный минимум и МРОТ. Поправки ранее были одобрены Госдумой.

Предполагалось изначально, что до 13 тыс. 617 рублей в месяц вырастет МРОТ, но президент России предложил на 8,6% его увеличить, получается, сверх инфляции. Он призвал так же поступить и с прожиточным минимумом.

В силу новый закон должен вступить с 1 января. Таким образом, величина прожиточного минимум по стране на одного россиянина в 2022 году составит 12 тыс. 654 рубля, для трудоспособного населения сумма будет равняться 13 тыс. 793 рублям, для пенсионеров – 10 тыс. 882 рублям, для детей – 12 тыс. 274 рубля. МРОТ при этом составит 13 тыс. 890 рублей.

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