В России предлагают поднять МРОТ до 20 тыс. рублей

Сейчас МРОТ составляет 12 тыс. 792 рубля.

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов хотят внести в Госдуму законопроект, согласно которому с 1 января 2022 года в стране МРОТ будет составляет 20 тыс. рублей. Текст документа был опубликован телеграм-канале главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В документе говорится, что МРОТ предлагают установить с 1 января 2022 года на уровне 20 тыс. рублей, так как эта сумма составляет около 150% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

Напомним, что в России стали по-другому рассчитывать МРОТ и прожиточный минимум. Однако авторы законопроекта считают, что это не привело к существенному росту МРОТ. С начала этого года он вырос на 5,5%, до 12 тыс. 792 рублей.

В пояснительной записке говорится, что данный законопроект поможет вывести их бедности многих россиян. Снизится также и социальная напряженность, вырастет и совокупный спрос.

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