Замглавы Минфина Моисеев заявил, что вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил в эфире телеканала "Россия 1", что можно легко потерять вложения в криптовалюту. Он отметил, что криптовалюты являются высоко спекулятивным финансовым инструментом.
Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро.
Алексей Моисеев, замглавы Минфина
Моисеев сказал, что в таком случае никто не будет отвечать за потерю денег.
Ранее мы писали, что правительство склоняется к позиции Минфина по вопросу регулирования криптовалют.
Фото: pixabay
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