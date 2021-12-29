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Замглавы Минфина Моисеев заявил, что вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву
Сегодня, 8:55
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Замглавы Минфина Моисеев заявил, что вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву

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В таком случае никто не будет отвечать за потерю денег.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил в эфире телеканала "Россия 1", что можно легко потерять вложения в криптовалюту. Он отметил, что криптовалюты являются высоко спекулятивным финансовым инструментом.

Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро.

Алексей Моисеев, замглавы Минфина 

Моисеев сказал, что в таком случае никто не будет отвечать за потерю денег.

Ранее мы писали, что правительство склоняется к позиции Минфина по вопросу регулирования криптовалют. 

Фото: pixabay 

Теги: вложения в криптовалюту, криптовалюта, минфин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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