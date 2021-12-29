СМИ: правительство склоняется к позиции Минфина по вопросу регулирования криптовалют

В Минфине выступают за регулирование криптовалют, а не за запрет.

В правительстве обсуждается вопрос регулирования криптовалютного рынка в России. Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники, в настоящий момент Минфин склоняется к позиции Минфина по данному вопросу.

По информации издания, если в стране легализуют криптовалюты по довольно жестким правилам, то часть россиян смогут использовать их как инвестиционные активы. Однако через банки государства сможет контролировать рынок, будет и уплата налогов.

Отметим, что Минфин выступает не за запрет криптовалют в стране, а за регулирование рынка. В ведомстве предложили все операции с криптовалютами проводить через российские банки.

Ранее мы писали, что власти оценили криптоактивы россиян в 16,5 трлн рублей.

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