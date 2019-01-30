В России за месяц выдача потребкредитов снизилась на 7%

Объем потребкредитов в количественном выражении составил 362,6 млрд рублей.

В сентябре 2021 года в России на 7% сократилась выдача потребительских кредитов, если сравнивать с августом этого года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на бюро кредитных историй "Эквифакс".

В количественном выражении объем потребительских кредитов, выданных в сентябре, составил 362,6 миллиарда рублей. При этом если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, то рост составил 6,8% в количественном выражении, а также 31% по объему выданных денег.

Как отметил глава "Эквифакса" Олег Лагуткин, выдача кредитов снизилась из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Дело в том, что это отразилось на стоимости кредитования.

Напомним, что 10 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75% годовых.

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