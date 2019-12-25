В России заработал механизм периода охлаждения по кредитам

В России с 1 сентября 2025 года заработал механизм периода охлаждения по потребительским кредитам и займам. Теперь кредиты и займы от 50 до 200 тысяч рублей можно использовать только через четыре часа после подписания договора с клиентом, а свыше 200 тысяч рублей - через 48 часов. Согласно сведениям от Центрального банка страны, пока действует период охлаждения, то еще человек может отказаться от таких денег. Власти установили требования на законодательном уровне в целях борьбы с воздействием мошенников на население.

Напомним, что период охлаждения не будет действовать для кредитов и займов размером до 50 тысяч рублей, а также ипотечных, образовательных кредитов и автомобильных кредитов, в том случае, если денежные средства перечисляются продавцу автомобиля - юридическому лицу. В государственном финансовом регуляторе уточнили, что быстро купить что-либо в кредит можно будет только в том случае, если клиент самостоятельно пришел в магазин или организацию. Отсрочка не затронет кредиты, которые люди оформляют при участии созаемщика или поручителей, а также доверенного лица заемщика. Также без задержек можно рефинансировать кредиты и займы, которые выдались ранее, если в этом случае не растет сумма долга.

В ЦБ РФ указали, что период охлаждения применяется при увеличении суммы кредита по действующему договору или при повышении лимита по кредитной карте. Длительность срока зависит от суммы ранее предоставленного кредита (займа) и размера его увеличения.

Около 15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на оформление кредитов.

Фото: Piter.tv