Около 15 млн россиян установили через "Госуслуги" самозапрет на оформление кредитов

Дмитрий Григоренко рассказал Владимиру Путину о борьбе с мошенниками в России.

Около 15 миллионов граждан России с 1 марта установили через "Госуслуги" самозапрет на оформление кредитов и займов. Соответствующее заявление на рабочей встрече с главой государства Владимиром Путиным сообщил вице-премьер страны, руководитель аппарата правительства в Кремле Дмитрий Григоренко. Чиновник пояснил президенту, что самозапрет можно установить на любые потребительские кредиты и займы, в то время как ограничения могут быть как полными, так и частичными. В настоящее время федеральное правительство комплексно борется с мошенниками и усиливает защиту населения. Работа ведется совместно с правоохранительными структурами и Центральным банком. Внутри кабинета министров для реализации цели был сформирован совещательный орган.

Мы постоянно собираемся, и сами меры формируются исходя из анализа практики, что происходит на рынке, ситуации. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Григоренко: для "Госуслуг" введут новые строгие стандарты качества.

Фото и видео: Kremlin.ru