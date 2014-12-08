Григоренко: для "Госуслуг" введут новые строгие стандарты качества

Вице-премьер страны рассказал о курсе на комфорт и удобство граждан в получении цифровых услуг.

Российское правительство введет строгие стандарты качества государственных услуг. Соответствующее заявление сделали журналисты из издания "Известия" со ссылкой на руководителя аппарата кабинета министров Дмитрия Григоренко. Речь идет о том, что для каждого сервиса будут назначаться ответственные кураторы. По мнению властей, кураторы станут частью перезагрузки сервиса "Госусдуги", так как с их помощью пользователи точно будут знать сведения о том, кто несет личную ответственность за качество предоставляемых услуг. В целях упрощения работы по предоставлению услуг в их запуске в каждом регионе государства используются специальные "конструкторы", блоки которого сотрудники профильных ведомств могут заполнить согласно местной специфики.

Людям нужны не отдельные услуги, а готовые решения для жизненных ситуаций. Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом. <...> Чтобы это обеспечить, введены стандарты качества госуслуг и назначаются кураторы каждой из них. Дмитрий Григоренко, вице-премьер РФ

Напомним, что председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова направила в министерство по труду и социальной защите письмо с просьбой рассмотреть возможность нормативного закрепления механизма рекомендованного набора социальных услуг на федеральном уровне, а также интеграции в портал "Госуслуги". По мнению политика, такое решение поможет властям оказать гражданам персональную социальную поддержку в цифровом формате.

В России в 35 раз расширят базу генетической информации.

Фото: Правительство России