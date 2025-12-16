"Тревожную кнопку" запустят на "Госуслугах"

Это поможет пользователям оперативно сообщать о случаях мошенничества.

Государственная Дума добавила в "Госуслуги" функцию "тревожная кнопка". Это повысит защиту россиян от противоправных действий в цифровом пространстве, сообщили на сайте правительства РФ.

Согласно законопроекту, на "Госуслугах" сделают отдельную функцию, с помощью которой пользователи будут отправлять сообщение в информационную систему "Антифрод", если возникли подозрения, что с ними связались мошенники.

Далее сообщение из госинформсистемы будет поступать банкам и операторам, чтобы они пресекли действия мошенников. Правительство РФ определит конкретные действия, которые необходимо будут предпринять после получения уведомления.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что "тревожную кнопку" в дальнейшем следует внедрить в мессенджер "МAX" и банковские приложения.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением обеспечить одиноких пенсионеров "тревожными кнопками".

Фото: Piter.TV