Центробанк повысил ключевую ставку до 6,75%

В четвертом квартале ожидается замедление годовой инфляции.

Банк России в пятницу, 10 сентября, повысил ключевую ставку на 0,25 п.п. Теперь она равняется 6,75%. Информацию об этом разместили на сайте ЦБ.

В сообщении отмечается, что во втором квартале этого года экономика России достигла допандемического уровня. По оценкам регулятора, экономика возвращается на траекторию сбалансированного роста.

В Центробанке рассчитывают, что в четвертом квартале 2021 года годовая инфляция замедлится. Ожидает регулятор также, что в 2022 году она снизится до 4-4,5%, а в дальнейшем будет находится на уровне 4%.

Годовая инфляция увеличилась до 6,68% (после 6,46% в июле) и, по оценке на 6 сентября, составила 6,74%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, продолжают находиться значимо выше 4% в годовом выражении, - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Центробанк спрогнозировал мировой финансовый кризис в 2023 году.

Фото: cbr.ru