Центробанк спрогнозировал мировой финансовый кризис в 2023 году

Предпосылкой может стать рост глобального долга стран и компаний.

Помимо базового прогноза в проекте основных направлений денежно-кредитной политики Банк России опубликовал три альтернативных сценария. Это "усиление пандемии", "глобальная инфляция" и "финансовый кризис".

Регулятор отмечает, что для кризисного варианта предпосылкой может стать рост глобального долга стран и компаний, у которых слабый показатель финансовой устойчивости. Кроме того, этому будет способствовать увеличение "спекулятивного" сегмента корпоративного долга, а также разрыв "пузырей" на рынках активов.

Отмечается, что рост обеспокоенности инвесторов может вызвать ужесточение денежно-кредитной политики США. В результате уже 2023 году инвесторы при таком раскладе станут рискованные активы массово продавать. В свою очередь в странах с развивающимися рынками обострятся долговые проблемы. Не будет такой же поддержки со стороны международных контрагентов, как в 2020 году.

Согласно прогнозу, в первом квартале 2023 года может начаться мировой экономический кризис, который может быть сопоставим с тем, что был в 2008-2009 годах.

В таком случае цена на нефть может снизиться до 40 долларов за баррель, однако в 2024 году стоимость вырастет до 45 долларов, говорится в прогнозе. Таким образом, ВВП России в 2023 году может снизиться на 1,4-2,4%, а ключевая ставка поднимется до 8,3-9,3%. При этом в к 2024 году темпы прироста российской экономики смогут восстановиться до 3-4%, а ставка опустится до 4,3-5,3%.

Фото: cbr.ru