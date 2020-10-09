В Германии предсказали начало мирового кризиса из-за Украины

Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман призвал использовать все инструменты для предотвращения глобального экономического кризиса.

Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман предсказал начало мирового экономического кризиса из-за ситуации на Украине. Об этом он упомянул в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.

По его оценке, состояние европейской и глобальной экономический системы сильно зависит от обстановки и нуждается в мерах поддержки. Хоффман призвал использовать все инструменты для предотвращения глобального экономического кризиса. Он подчеркнул, что немцам необходимо предоставить легкий доступ к краткосрочным пособиям и после июня. Кроме того, это касается и экономической помощи. На уровне ЕС Хоффман рекомендовал создать фонд восстановления – с европейскими облигациями для финансирования.

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