Глава Минсельхоза ФРГ предложил немцам ограничить употребление мяса для борьбы с Россией

Оздемир считает, что нужно "делать покупки сознательно".

Немцам предложили отказаться от мяса для борьбы с Россией. С подобной инициативой выступил министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Об этом пишет журнал Spiegel.

По его словам, употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против президента РФ Владимира Путина. Оздемир подчеркнул, что российский лидер использует поставки продовольствия в качестве оружия.

Несмотря на то, что я вегетарианец, я не буду проповедовать, что все должны перейти на вегетарианство. Но скажем так: употребление меньшего количества мяса было бы вкладом против Путина. Джем Оздемир, министр сельского хозяйства ФРГ

Оздемир считает, что нужно "делать покупки сознательно". Он убежден, что немцы должны выбрасывать меньше продуктов.

Ранее мы сообщили, что в Греции активисты забросали красной краской корабль НАТО.

Фото: pixabay