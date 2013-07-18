В Греции активисты забросали красной краской корабль НАТО

Организаторами стали Компартии Греции и Коммунистическая молодежь Греции.

Активисты из Греции забросали красной краской корабль НАТО. Об этом сообщил 902.gr.

Инцидент произошел в порту Пирей. Греческие левые активисты устроили протест против захода натовского корабля в порт. Они подошли к причалу, где были пришвартованы боевые корабли сил НАТО. Там стоял канадский фрегат Montreal. Недолго думая, они залили его красной краской. Один из активистов кричал лозунги против боевых действий на Украине. Как сказано в публикации, акция показала, что фрегатам альянса не рады в порту. Организаторами стали Компартии Греции (КПГ) и Коммунистическая молодежь Греции (КНЕ).

Напомним, что 24 марта греческие активисты хотят провести акцию по случаю прибытия французского авианосца "Шарль де Голль".

Ранее мы сообщили, что опубликовано видео боевого применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине.

Видео: YouTube / 902.gr