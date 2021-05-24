Истребителю удалось завоевать полное господство в воздухе.

Опубликовано видео боевого применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине.

В Минобороны подчеркнули, что им впервые удалось показать кадры выполнения ночных полетов Су-35. Пилот, который выполнял задания, смог перехватить воздушные цели и уничтожить средства противовоздушной обороны ВСУ. Истребителю удалось завоевать полное господство в воздухе.

Так Виктор Дудин предотвратил нанесение удара по наших войскам. Минобороны РФ

Летчику несколько раз удавалось срывать атаки со стороны авиации украинских войск. Он удостоен звания Героя России за мужество и героизм.

Ранее мы сообщили, что Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине.

Видео: Минобороны России