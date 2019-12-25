Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине. Такое мнение белорусский президент высказал в интервью японскому телеканалу TBS. Александр Лукашенко рассказал, что кризис на территории соседнего с Минском государства выгоден Америке и странам-союзникам.

Это выгодно – утопить и Беларусь, и Россию в этом конфликте, чтобы мы были погружены в конфликт, и нам было не до Японии, не до Сирии, не до Китая, не до Африки и Венесуэлы.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии