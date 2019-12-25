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Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине
Сегодня, 12:37
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Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине

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В Белоруссии назвали стороны, которые выиграют от конфликта Москвы и Киева.

Запад хочет утопить Минск и Москву в конфликте на Украине. Такое мнение белорусский президент высказал в интервью японскому телеканалу TBS. Александр Лукашенко рассказал, что кризис на территории соседнего с Минском государства выгоден Америке и странам-союзникам.

Это выгодно – утопить и Беларусь, и Россию в этом конфликте, чтобы мы были погружены в конфликт, и нам было не до Японии, не до Сирии, не до Китая, не до Африки и Венесуэлы.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лукашенко: Зеленский мало управляет процессами на Украине.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, запад
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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