Лукашенко: Зеленский мало управляет процессами на Украине

Японский телеканал узнал мнение белорусского президента о коллеге из Украины.

По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, украинский президент Владимир Зеленский мало управляет процессами на Украине. Такое заявление политик сделал в рамках интервью с журналистами японского телеканала TBS. Отрывок из этой встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".

Я могу только высказать свою точку зрения в отношении... Зеленского сейчас. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Лидер республики добавил прессе, что считает Владимира Зеленского неглупым человеком. В Минске рассчитывали на то, что с опытом ко второму президентскому сроку глава Украины сможет "адекватно управлять ситуацией". Лукашенко добавил, что этот прогноз не успел сбыться, так как произошел конфликт.

Лукашенко: Минск не поддерживал никакие военные действия.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого