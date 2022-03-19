Лукашенко: Зеленский мало управляет процессами на Украине

По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, украинский президент Владимир Зеленский мало управляет процессами на Украине. Такое заявление политик сделал в рамках интервью с журналистами японского телеканала TBS. Отрывок из этой встречи опубликовал Telegram-канал "Пул Первого".
Я могу только высказать свою точку зрения в отношении... Зеленского сейчас. Он и до конфликта мало вникал в эти процессы в силу, наверное, своей подготовленности или неготовности.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Лидер республики добавил прессе, что считает Владимира Зеленского неглупым человеком. В Минске рассчитывали на то, что с опытом ко второму президентскому сроку глава Украины сможет "адекватно управлять ситуацией". Лукашенко добавил, что этот прогноз не успел сбыться, так как произошел конфликт.
Лукашенко: Минск не поддерживал никакие военные действия.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
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