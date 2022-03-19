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Сегодня, 12:24
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Лукашенко: Минск не поддерживал никакие военные действия

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Глава Белоруссии заявил, что война неприемлема для Минска.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не поддерживал никакие военные действия ни со стороны РФ, ни со стороны Украины, ни со стороны третьих государств. Соответствующей информацией лидер республики поделился с японскими журналистами с телеканала TBS. Отрывок из интервью был опубликован в Telegram-канале "Пул Первого".

Я никогда никаких военных действий не поддерживали и не буду поддерживать… Ни со стороны России, ни со стороны Японии, ни со стороны Америки, ни со стороны Украины. Война неприемлема.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Белорусский президент напомнил, что Минск и Москва являются союзниками друг для друга, а наиболее  тесные взаимоотношения между странами  - именно в военно-политической сфере.

Лукашенко: с 2014 года с Украины из-за конфликта прибыло 200 тысяч человек.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, белоруссия, спецоперация
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Иванов Виктор
Сегодня 12:35

 бульбофюрер изворачивается как может, и у пу на крючке, и Запад взял за горло, тоже рушит єкономику, и напасть на Україну страшно, собственньіе войска бунтуют

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